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Es nevaru ieslēgt/izslēgt Philips torņveida ventilatoru

Ja nevarat ieslēgt, izslēgt vai pārslēgt Philips torņveida ventilatora režīmus, skatiet iespējamos tā cēloņus un risinājumus tālāk.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: CX1030/00, CX1030/01, CX1220/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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