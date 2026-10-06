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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: CX1030/00, CX1030/01, CX1220/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Philips ventilators ir pārāk skaļš
Philips torņveida ventilatora gaisa plūsma ir vāja
Philips ventilators griešanās laikā rada neparastu troksni
Philips torņveida ventilators pēkšņi izslēdzas
Es nevaru ieslēgt/izslēgt Philips torņveida ventilatoru
Philips ventilatora priek��jais re��is ir net�rs
No Philips ventilatora rodas neparasta smaka
Mana Philips ventilatora pamatne ir �odz�ga vai vibr�