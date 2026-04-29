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Philips 7000./8000. sērijas bezvadu putekļsūcēju izvēlnes izmantošana

Lai uzzinātu, kā izmantot Philips 7000. vai 8000. sērijas bezvadu putekļsūcēja displeju, skatiet tālāk parādīto videoklipu (0:00–1:03). Piezīme. Videoklipa nosaukumā ir norādīta 8000. sērija, bet tas attiecas arī uz 7000. sērijas ierīcēm, kurās ir tāda pati izvēlne.
 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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