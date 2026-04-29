Philips atbalsts
Philips 7000./8000. sērijas bezvadu putekļsūcēju izvēlnes izmantošana
Lai uzzinātu, kā izmantot Philips 7000. vai 8000. sērijas bezvadu putekļsūcēja displeju, skatiet tālāk parādīto videoklipu (0:00–1:03). Piezīme. Videoklipa nosaukumā ir norādīta 8000. sērija, bet tas attiecas arī uz 7000. sērijas ierīcēm, kurās ir tāda pati izvēlne.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›