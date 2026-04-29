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Kā savienot ierīces ar lietotni Philips Avent Baby Monitor+?

Izlasiet tālāk sniegtās vadlīnijas, lai uzzinātu, kuras ierīces ir saderīgas ar lietotni Philips Avent Baby Monitor+.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD643/26.

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