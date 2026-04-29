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Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD643/26.
Kāpēc savienotā Philips Avent mazuļa kamera šķiet silta?
Cik droši ir dati, kas tiek glabāti manā savienotajā mazuļa kamerā?
Kā izveidot savienojumu ar Philips Avent savienoto mazuļa kameru?
Kāpēc man ir nepieciešams konts lietotnē Philips Avent Baby Monitor+?
Kā atiestatīt Philips Avent savienoto mazuļa kameru?
Kā rīkoties, pirms atbrīvojos no savas savienotās mazuļa kameras?
Kā savienot ierīces ar lietotni Philips Avent Baby Monitor+?
Vai es varu savienot savu mazuļa kameru ar citas uzraudzības ierīces vecāku ierīci?