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Philips atbalsts

Vai es varu savienot savu mazuļa kameru ar citas uzraudzības ierīces vecāku ierīci?

Nē. Philips Avent Connected mazuļa uzraudzības ierīces (SCD921, SCD923) un Premium Connected mazuļa uzraudzības ierīces (SCD971, SCD973) vecāku ierīci var savienot tikai ar mazuļa ierīci, kas iekļauta vienā produkta iepakojumā. Piemēram, to nevar savienot ar Philips Avent Connected mazuļa kameru (SCD641, SCD643).

Ja vēlaties uzraudzīt vairāk nekā vienu mazuļa kameru un mazuļa ierīci, šīs ierīces jāsavieno, izmantojot Philips Avent Baby Monitor+ lietotni.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD643/26 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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