30 dienu atgriešana
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›
Vai bērnam var dot biezu pārtiku ar Natural Response knupīti?
Vai Natural Response knupīti var izmantot ar oriģinālo Natural pudelīti?
Kā atšķirt Natural un Natural Response knupīšus?
Kā oriģinālais Natural knupītis vai pretkoliku knupītis atšķiras no Natural Response knupīša?
Kurš Natural Response knupītis ir piemērotākais manam mazulim?
Kāpēc mazulis nepieņem Natural Response knupīti?
Kāpēc uz Natural Response knupīšu iepakojumiem nav vecuma norādes?
Kādas ir Natural Response knupīša priekšrocības?