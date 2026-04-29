Natural Response knupīši darbojas atšķirīgi. Šie knupīši ļauj pienam plūst tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Šos knupīšus var izvēlēties atkarībā no mazuļa vēlamā dzeršanas tempa (lēnāk vai ātrāk). Katrs bērns ir unikāls, un katram ir savs dzeršanas ritms. Tāpēc uz iepakojumiem sniegtajā informācijā par knupīšiem ir norādīts nevis vecums, bet gan plūsmas ātrums no īpaši lēnas līdz īpaši ātrai plūsmai.
Ja pirms tam izmantojāt oriģinālo Philips Avent Natural knupīti, sākot lietot Natural Response knupīti, mazulim būs nepieciešama lielāka plūsmas caurlaidība, jo mazulis būs pieradis pie lielākas piena plūsmas ar mazāku piepūli.
Sākotnēji mēs izmantojām vecuma (mēnešu) norādes uz knupīšu iepakojumiem. Šīs norādes bija paredzētas kā ieteikums par vidējo mazuļa vecumu, kurā sākt lietot knupīti. Mēs saņēmām atsauksmes, ka tas drīzāk šķiet kā norādījums, nevis ieteikums. Tas radīja šaubas, kad sākt izmantot knupīti ar atšķirīgu plūsmas ātrumu, pamatojoties uz mazuļa reakciju.
Katram bērnam ir savs unikālais dzeršanas ritms. Vadieties pēc mazuļa piena dzeršanas veida, nevis vecuma.
Esam saglabājuši vecuma norādi pudelītēm, lai palīdzētu jums izvēlēties pareizā tilpuma pudelīti, kas atbilst bērnu parasti uzņemtajam piena daudzumam.