Kad vislabāk iegādāties krūts piena sūkni?

30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Mēs iesakām sūkņa iegādi atlikt, līdz dzemdību datums būs tuvāk, vai labāk to iegādāties pēc dzemdībām, kad jau ir sākta barošana ar krūti.
Ķermenis grūtniecības un dzemdību procesa laikā piedzīvo dažādas izmaiņas, turklāt katra zīdaiņa barošanas paradumi atšķiras, tāpēc jūsu vajadzībām piemērotāko modeli ir daudz vieglāk piemeklēt pēc bērniņa piedzimšanas.
Mēs iesakām jau savlaicīgi sākt izpēti un uzzināt vairāk par dažādajiem Philips Avent piedāvātajiem sūkņu veidiem, apmeklējot vietni philips.com > Mātes un bērna aprūpe > Krūts piena sūkņi un kopšana.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SCF396/31 , SCF554/11 , SCF552/11 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›