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Kā skūt vai apgriezt matiņus dažādās ķermeņa daļās, lai iegūtu vislabākos rezultātus?

Jūsu Philips sieviešu skuveklim ir skūšanas uzgalis un apgriešanas uzgalis. Noskatieties videoklipus vai izlasiet tālāk esošo rakstu, lai uzzinātu, kā noskūt vai apgriezt matiņus dažādās ķermeņa daļās.

Dažiem modeļiem ir divi ātrumi. Izvēlieties ātrumu, kas šķiet ērtākais zonai, kuru vēlaties noskūt. Lai mainītu ātruma iestatījumu, kad sieviešu skuveklis ir ieslēgts, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Apskatiet iepakojumu vai lietotāja rokasgrāmatu, lai noskaidrotu, kuri piederumi ietilpst jūsu modeļa komplektācijā.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: BRL114/00, BRL147/00, BRL175/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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