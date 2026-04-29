Kā skūt vai apgriezt matiņus dažādās ķermeņa daļās, lai iegūtu vislabākos rezultātus?
Jūsu Philips sieviešu skuveklim ir skūšanas uzgalis un apgriešanas uzgalis. Noskatieties videoklipus vai izlasiet tālāk esošo rakstu, lai uzzinātu, kā noskūt vai apgriezt matiņus dažādās ķermeņa daļās.
Dažiem modeļiem ir divi ātrumi. Izvēlieties ātrumu, kas šķiet ērtākais zonai, kuru vēlaties noskūt. Lai mainītu ātruma iestatījumu, kad sieviešu skuveklis ir ieslēgts, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Apskatiet iepakojumu vai lietotāja rokasgrāmatu, lai noskaidrotu, kuri piederumi ietilpst jūsu modeļa komplektācijā.
Lai skūtu kājas, piestipriniet rokturim skūšanās uzgali. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Novietojiet skuvekli pret ādu un maigi skujieties pretēji matiņu augšanas virzienam.
Ja matiņi ir garāki par 3 mm, piestipriniet pie skūšanas galviņas ķemmi. Vispirms apgrieziet matiņus līdz 3 mm garumam, lai skūtos bez ķemmes.
Lai skūtu paduses, piestipriniet rokturim skūšanās uzgali. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Paceliet roku un aizlieciet roku aiz muguras, lai nostieptu ādu. Maigi pārvietojiet skuvekli uz augšu un uz leju.
Ja matiņi ir garāki par 3 mm, piestipriniet pie skūšanas galviņas ķemmi. Vispirms apgrieziet matiņus līdz 3 mm garumam, lai skūtos bez ķemmes.
Izmantojiet bikini apgriešanas uzgali, lai veidotu bikini zonu.
Izmantojiet brīvo roku, lai nostieptu ādu. Novietojiet apgriešanas uzgali pie ādas, lai apgrieztu matiņus. Novietojiet apgriešanas uzgali pie ādas perpendikulāri, lai bikini zonā izveidotu dažādus matiņu griezumus.
Lai apgrieztu matiņus līdz 3 mm garumam, pie griešanas uzgaļa piestipriniet bikini apgriešanas ķemmi.
Izmantojiet sejas matiņu noņēmēju, lai likvidētu sejas apmatojumu. Lai ieslēgtu sejas matiņu noņēmēju, pagrieziet sejas matiņu noņēmēja apakšējo daļu no “O” uz “I”. Ar apļveida kustībām virziet sejas matiņu noņēmēju pāri sejai.
Sejas matiņu noņēmēju var izmantot augšlūpai, pierei, žokļa līnijai, vaigiem un zodam.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:BRL114/00, BRL147/00, BRL175/00. Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›