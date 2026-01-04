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Izbeigta ražošana

BrillianceLED sānu apgaismojums, LCD monitors

19S4QAB/01

Svarīgas funkcijas, efektīva darbība

Philips displejā izmantoti 25 % pārstrādātu materiālu, un korpuss, kas nesatur PVC un BFR, ir ideāli piemērots videi nekaitīgai darbībai.

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maksimālai produktivitātei

Svarīgas funkcijas, efektīva darbība

  • S Line

  • 19 collas (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

SmartImage iepriekšējie iestatījumi optimizētu attēla iestatījumu veikšanai

SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u.c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!

IPS-ADS platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS-ADS platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS-ADS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS-ADS displeji nodrošina neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

Iebūvēti stereo skaļruņi multivides atskaņošanai

Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse