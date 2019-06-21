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Izbeigta ražošana

LCD monitors ar LED sānu apgaismojumu

200V4LSB/00

4.7

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās

Izbaudiet spilgtus LED attēlus šajā pievilcīgajā, spīdīga dizaina displejā. Aprīkots ar SmartControl Lite, šis displejs ir lieliska izvēle!

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Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās

  • V Line

  • 20 (19,5 collas / 49,5 cm diag.)

Energy Star energoefektīvai darbībai un mazam enerģijas patēriņam

Energy Star ir ASV EPA sponsorēta energoefektivitātes programma, kas tiek realizēta arī daudzās citās valstīs. Energy Star sertifikāts garantē, ka iegādājaties produktu, kas atbilst jaunākajiem enerģijas taupīšanas standartiem un darbojas ar maksimālu energoefektivitāti visos darbības līmeņos. Jaunie Philips monitori ir sertificēti Energy Star 5.0 specifikācijām un atbilst standartam vai pārspēj tā prasības. Piemēram, snaudas režīmā Energy Star 5.0 nepieciešamais enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 vatu, bet Philips monitori patērē mazāk par 0,5 vatiem. Detalizētu informāciju varat iegūt tīmekļa vietnē www.energystar.gov

LED tehnoloģija spilgtām krāsām

Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.

Plāns korpuss ietaupa vietu

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

13/10/2019

България

България

Verificēts pircējs

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Izmantošanas datums 2018-10-13

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Izmantošanas datums 2018-10-13

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā