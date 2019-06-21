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Izbaudiet lieliskus LED attēlus spilgtās krāsās
Izbaudiet spilgtus LED attēlus šajā pievilcīgajā, spīdīga dizaina displejā. Aprīkots ar SmartControl Lite, šis displejs ir lieliska izvēle!
V Line
20 (19,5 collas / 49,5 cm diag.)
Energy Star ir ASV EPA sponsorēta energoefektivitātes programma, kas tiek realizēta arī daudzās citās valstīs. Energy Star sertifikāts garantē, ka iegādājaties produktu, kas atbilst jaunākajiem enerģijas taupīšanas standartiem un darbojas ar maksimālu energoefektivitāti visos darbības līmeņos. Jaunie Philips monitori ir sertificēti Energy Star 5.0 specifikācijām un atbilst standartam vai pārspēj tā prasības. Piemēram, snaudas režīmā Energy Star 5.0 nepieciešamais enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 vatu, bet Philips monitori patērē mazāk par 0,5 vatiem. Detalizētu informāciju varat iegūt tīmekļa vietnē www.energystar.gov
Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Теодорина
13/10/2019
България
Verificēts pircējs
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Izmantošanas datums 2018-10-13
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Izmantošanas datums 2018-10-13
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED