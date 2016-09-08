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  • Energy Label Europe F
    Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
  • Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
  • Energy Label Europe F
    Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
  • Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

Izbeigta ražošana

LCD monitors ar LED sānu apgaismojumu

200V4QSBR/00

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
Izbaudiet spilgtus MVA LED attēlus šajā pievilcīgajā izcila dizaina displejā. Aprīkots ar SmartControl Lite, šis displejs ir lieliska izvēle!
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Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

  • V Line

  • 20 (19,53 collas / 49,6 cm diag.)

MVA displejs platākiem skatu leņķiem un lielākiem kontrasta līmeņiem

MVA displejs platākiem skatu leņķiem un lielākiem kontrasta līmeņiem

Philips MVA LED displejā izmantota mūsdienīga vairāku domēnu vertikālas izlīdzināšanas tehnoloģija, kas nodrošina īpaši lielus statisku kontrastu koeficientus īpaši spilgtiem un gaišiem attēliem. Lai gan standarta biroja lietojumprogrammu lietošana ir vienkārša, šis displejs ir īpaši piemērots fotoattēliem, tīmekļa pārlūkošanai, filmām, spēlēm un grafiskajām lietojumprogrammām ar lielām prasībām. Tā optimizētā pikseļu pārvaldības tehnoloģija nodrošina 178/178 grādu īpaši plašu skatīšanās leņķi, radot asus attēlus.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Vienkārša displeja veiktspējas regulēšana ar SmartControl Lite

SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

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Atrunas

  1. Viedais atbildes laiks ir optimālā vērtība, kas iegūta vai nu GtG, vai GtG (BW) testā.