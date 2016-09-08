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Izbeigta ražošana
200V4QSBR/00
V Line
20 (19,53 collas / 49,6 cm diag.)
Philips MVA LED displejā izmantota mūsdienīga vairāku domēnu vertikālas izlīdzināšanas tehnoloģija, kas nodrošina īpaši lielus statisku kontrastu koeficientus īpaši spilgtiem un gaišiem attēliem. Lai gan standarta biroja lietojumprogrammu lietošana ir vienkārša, šis displejs ir īpaši piemērots fotoattēliem, tīmekļa pārlūkošanai, filmām, spēlēm un grafiskajām lietojumprogrammām ar lielām prasībām. Tā optimizētā pikseļu pārvaldības tehnoloģija nodrošina 178/178 grādu īpaši plašu skatīšanās leņķi, radot asus attēlus.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Viedais atbildes laiks ir optimālā vērtība, kas iegūta vai nu GtG, vai GtG (BW) testā.