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220B4LPYCB/00
B Line
22 collas (55,9 cm)
1680x1050
Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.
PowerSensor ir iebūvēts klātbūtnes noteikšanas sensors, kas pārraida un saņem nekaitīgus infrasarkanos signālus, lai noteiktu lietotāja klātbūtni, un automātiski samazina monitora spilgtumu, kad lietotājs atkāpjas no galda, samazinot enerģijas izmaksas par līdz pat 80 procentiem un paildzinot monitora kalpošanas laiku
DisplayPort ir digitāls savienojums no personālā datora uz monitoru, bez pārveidošanas nepieciešamības. Tam ir lielākas iespējas nekā DVI standartam, pilnībā atbalstot līdz 15 metrus garu kabeļsavienojumu un 10,8 Gbps/sek. datu pārsūtīšanas ātrumu. Liela veiktspēja un latentums ar nulles līmeni garantē visātrāko attēlveidošanu un atsvaidzes intensitāti – padarot DisplayPort par vislabāko izvēli ne tikai vispārīgai izmantošanai birojā vai mājās, bet arī spēļu spēlēšanai, filmām, video rediģēšanai un citiem uzdevumiem. Izmantojot dažādus adapterus, iespējams nodrošināt sadarbspēju.
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