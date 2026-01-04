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220P4LPYES/00
P Line
22 collas (55,9 cm)
1680x1050
PowerSensor ir iebūvēts klātbūtnes noteikšanas sensors, kas pārraida un saņem nekaitīgus infrasarkanos signālus, lai noteiktu lietotāja klātbūtni, un automātiski samazina monitora spilgtumu, kad lietotājs atkāpjas no galda, samazinot enerģijas izmaksas par līdz pat 80 procentiem un paildzinot monitora kalpošanas laiku
DisplayPort ir digitāls savienojums no personālā datora uz monitoru, bez pārveidošanas nepieciešamības. Tam ir lielākas iespējas nekā DVI standartam, pilnībā atbalstot līdz 15 metrus garu kabeļsavienojumu un 10,8 Gbps/sek. datu pārsūtīšanas ātrumu. Liela veiktspēja un latentums ar nulles līmeni garantē visātrāko attēlveidošanu un atsvaidzes intensitāti – padarot DisplayPort par vislabāko izvēli ne tikai vispārīgai izmantošanai birojā vai mājās, bet arī spēļu spēlēšanai, filmām, video rediģēšanai un citiem uzdevumiem. Izmantojot dažādus adapterus, iespējams nodrošināt sadarbspēju.
SmartErgoBase ir monitora pamatne, kas nodrošina ergonomisku un ērtu skatīšanos un vadu pārvaldību. Šo pamatni var sagāzt, noliet un pagriezt dažādos leņķos, kas nodrošina maksimālu komfortu. Statīvs ar regulējamu augstumu palīdz iegūt optimālo skata augstumu un samazina garu darba dienu radīto fizisko nogurumu, savukārt vadu pārvaldības iespējas samazina vadu radīto nekārtību un ļauj saglabāt darba vietu kārtīgu un profesionālu.
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