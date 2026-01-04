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Izbeigta ražošana

LCD monitors

220V8/00

Spilgti un skaidri attēli, kas pārspēj visas cerības

Philips V sērijas platleņķa monitors nodrošina skatu, kas pārspēj visas cerības, — tas ir lielisks ieguldījums ar visām būtiskākajām funkcijām. Tādas funkcijas kā atspīduma novēršana, LowBlue režīms un mirgošanas novēršana saudzē acis.

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Spilgti un skaidri attēli, kas pārspēj visas cerības

  • V Line

  • 22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage iepriekšējie iestatījumi optimizētu attēla iestatījumu veikšanai

SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u. c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!

Mazāks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnoloģijai

LED ekrānos ar aizmugurgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.

LowBlue režīms acis saudzējošam darbam

Pētījumi apliecina, ka tieši tāpat, kā ultravioletie stari izraisa acu bojājumus, arī īsviļņu zilās gaismas stari no LED displejiem var izraisīt acu bojājumus un ietekmēt redzi. Philips LowBlue režīma iestatījums ir radīts jūsu labsajūtai, un tajā izmantota vieda programmatūras tehnoloģija, lai samazinātu kaitīgos īsviļņu zilās gaismas starus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  2. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.