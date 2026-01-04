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Izbeigta ražošana
221B8LHEB/01
Skaidrs attēls, efektīva veiktspēja
Izmantojiet savam darbam Philips 22 collu Full HD monitoru. Skaidrais un košais Full HD displejs nodrošina vietu un attēla kvalitāti darba skatīšanai. Tādas funkcijas kā augstuma regulēšana, Flicker-free un LowBlue režīms atvieglo darbu, saudzējot acis.
B Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Nospiežot 0 vatu slēdzi, kas ērti izvietots aizmugurē, varat pilnībā atslēgt monitoram AC strāvas padevi. Tādējādi monitors nepatērē elektroenerģiju, vēl vairāk samazinot oglekļa ietekmi uz vidi
Izbaudiet uzlaboto komfortu un lasāmību, lasot garus dokumentus, kuros ir daudz teksta. Režīms EasyRead lasīšanu padara līdzīgu papīra izdevuma lasīšanai, kas ir saudzējošāk jūsu acīm. Displeja krāsas un tuvinājuma līmeņi tiek pielāgoti, lai radītu papīra izdevuma lasīšanas efektu tieši digitālajā displejā.
LED ekrānos ar aizmugurgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
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EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.