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Izbeigta ražošana

LCD monitors

221B8LHEB/01

Skaidrs attēls, efektīva veiktspēja

Izmantojiet savam darbam Philips 22 collu Full HD monitoru. Skaidrais un košais Full HD displejs nodrošina vietu un attēla kvalitāti darba skatīšanai. Tādas funkcijas kā augstuma regulēšana, Flicker-free un LowBlue režīms atvieglo darbu, saudzējot acis.

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maksimālai produktivitātei

Skaidrs attēls, efektīva veiktspēja

  • B Line

  • 22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Nepatērē enerģiju, izmantojot 0 vatu slēdzi

Nospiežot 0 vatu slēdzi, kas ērti izvietots aizmugurē, varat pilnībā atslēgt monitoram AC strāvas padevi. Tādējādi monitors nepatērē elektroenerģiju, vēl vairāk samazinot oglekļa ietekmi uz vidi

EasyRead režīms ērtai lasīšanai

Izbaudiet uzlaboto komfortu un lasāmību, lasot garus dokumentus, kuros ir daudz teksta. Režīms EasyRead lasīšanu padara līdzīgu papīra izdevuma lasīšanai, kas ir saudzējošāk jūsu acīm. Displeja krāsas un tuvinājuma līmeņi tiek pielāgoti, lai radītu papīra izdevuma lasīšanas efektu tieši digitālajā displejā.

Mazāks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnoloģijai

LED ekrānos ar aizmugurgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  2. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  3. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.