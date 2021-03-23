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Izbeigta ražošana
223V5LHSB2/00
Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
Izbaudiet spilgtus LED attēlus šajā Philips displejā. Ar HDMI un SmartControl Lite aprīkotais displejs ir lieliska izvēle!
V Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.
SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādējādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un aizmugurgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
3.8
no 5
13
Atsauksmes
marcin6657
23/03/2021
Polska
Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam
Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu
Plusi
cena , jakość
Mīnusi
brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Izmantošanas datums 2020-02-23
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Izmantošanas datums 2020-02-23
Fabianuś.PL
21/02/2020
Polska
Philips darbinieks
Świetny monitor
[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
28/03/2021
Україна
Хороший монітор
Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Izmantošanas datums 2020-03-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Izmantošanas datums 2020-03-28