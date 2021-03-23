ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Energy Label Europe E
    Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Energy Label Europe E
    Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls

Izbeigta ražošana

LCD monitors ar SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Atsauksmes

Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

Izbaudiet spilgtus LED attēlus šajā Philips displejā. Ar HDMI un SmartControl Lite aprīkotais displejs ir lieliska izvēle!

Skatīt visas priekšrocības

Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

  • V Line

  • 22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)

LED tehnoloģija spilgtām krāsām

Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādējādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un aizmugurgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.8

no 5

13

Atsauksmes

3

23/03/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam

Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu

Plusi

cena , jakość

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Izmantošanas datums 2020-02-23

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Izmantošanas datums 2020-02-23

21/02/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

Świetny monitor

[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

28/03/2021

Україна

Україна

Хороший монітор

Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Izmantošanas datums 2020-03-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Izmantošanas datums 2020-03-28

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā