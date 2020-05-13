30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
223V7QHSB/00
Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām
Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.
V Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).
Pētījumi apliecina, ka tieši tāpat, kā ultravioletie stari izraisa acu bojājumus, arī īsviļņu zilās gaismas stari no LED displejiem var izraisīt acu bojājumus un ietekmēt redzi. Philips LowBlue režīma iestatījums ir radīts jūsu labsajūtai, un tajā izmantota vieda programmatūras tehnoloģija, lai samazinātu kaitīgos īsviļņu zilās gaismas starus.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Wąski
13/05/2020
Polska
Verificēts pircējs
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Izmantošanas datums 2020-04-13
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Izmantošanas datums 2020-04-13
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QHSB Full HD LCD monitor
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse