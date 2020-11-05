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Izbeigta ražošana
226E9QDSB/00
Spilgtas un skaidras detaļas, dizains ārpus robežām
Šis izcili elegantais monitors sniedz vislabāko skatīšanās pieredzi ārpus robežām. Plašais displejs ļauj baudīt vienādi spilgtus un skaidrus attēlus no jebkura priekšējā skatu leņķa. Nemirgojošais ekrāns mazina acu nogurumu pēc ilgstošas lietošanas.
E Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Spēlējot jums nevajadzētu izvēlēties starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. Ar jauno Philips monitoru jums vairs nebūs šādas problēmas. AMD FreeSync™ tehnoloģija nodrošina vienmērīgu veiktspēju bez jebkādiem traucējumiem, plūdenu, ātru atsvaidzināšanu un īpaši ātru reakcijas laiku pie burtiski jebkura kadru ātruma.
4.9
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-10-05
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2020-04-20
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2020-04-20
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.