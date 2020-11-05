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Izbeigta ražošana

LCD monitors

226E9QDSB/00

4.9

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Spilgtas un skaidras detaļas, dizains ārpus robežām

Šis izcili elegantais monitors sniedz vislabāko skatīšanās pieredzi ārpus robežām. Plašais displejs ļauj baudīt vienādi spilgtus un skaidrus attēlus no jebkura priekšējā skatu leņķa. Nemirgojošais ekrāns mazina acu nogurumu pēc ilgstošas lietošanas.

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Spilgtas un skaidras detaļas, dizains ārpus robežām

  • E Line

  • 22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Nevainojami plūdenas spēles ar AMD FreeSync™ tehnoloģiju

Nevainojami plūdenas spēles ar AMD FreeSync™ tehnoloģiju

Spēlējot jums nevajadzētu izvēlēties starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. Ar jauno Philips monitoru jums vairs nebūs šādas problēmas. AMD FreeSync™ tehnoloģija nodrošina vienmērīgu veiktspēju bez jebkādiem traucējumiem, plūdenu, ātru atsvaidzināšanu un īpaši ātru reakcijas laiku pie burtiski jebkura kadru ātruma.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2019-10-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2020-04-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2020-04-20

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  5. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.