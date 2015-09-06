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Izbeigta ražošana
22PFH4000/88
Full HD Slim LED televizors
Viss nepieciešamais vienā kompaktā konstrukcijā: Philips 4000. sērijas Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skaņu un papildu funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus. Perfekta izvēle jebkurai telpai jūsu mājās.
56 cm (22 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/C
Stilīgs, kompakts un viegls. Jūsu mazā ekrāna televizors sniedz iespēju skatīties iecienītās pārraides virtuvē, ļauj sekot līdzi ziņām, darbojoties garāžā, kā arī pavēsta sporta jaunumus, kamēr gatavojat bārbekjū. Televizors ir portatīvs, un varat to aiznest uz vietu, kur valda jautrība!
Parasti televizoriem ir fasete, kas aptver visu televizoru kā gleznas rāmis. Mūsu īpaši šaurā fasete ir moderna un plāna, un attēls ir ievērojami lielāks.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.
4.1
no 5
32
Atsauksmes
bodzka
06/09/2015
Polska
Godny polecenia
Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Michał86
06/09/2015
Polska
Godny polecenia
Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Ciupy
06/12/2019
România
Un TV Best-Buy!
Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.
Plusi
Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.
Mīnusi
Nu am
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Izmantošanas datums 2017-12-06
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Izmantošanas datums 2017-12-06
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.