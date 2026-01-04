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  • Tālvadības fotoattēls
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Izbeigta ražošana

4000 seriesFull HD Slim LED televizors

22PFK4000/12

Full HD Slim LED televizors

Viss nepieciešamais vienā kompaktā konstrukcijā: Philips 4000. sērijas Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skaņu un papildu funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus. Perfekta izvēle jebkurai telpai jūsu mājās.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Digital Crystal Clear

Full HD Slim LED televizors

  • 56 cm (22 collu)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Kompakts portatīvais televizors: radīts jautrībai

Stilīgs, kompakts un viegls. Jūsu mazā ekrāna televizors sniedz iespēju skatīties iecienītās pārraides virtuvē, ļauj sekot līdzi ziņām, darbojoties garāžā, kā arī pavēsta sporta jaunumus, kamēr gatavojat bārbekjū. Televizors ir portatīvs, un varat to aiznest uz vietu, kur valda jautrība!

Īpaši šaura fasete padara attēlu lielāku

Īpaši šaura fasete padara attēlu lielāku

Parasti televizoriem ir fasete, kas aptver visu televizoru kā gleznas rāmis. Mūsu īpaši šaurā fasete ir moderna un plāna, un attēls ir ievērojami lielāks.

Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.