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Izbeigta ražošana

4000 seriesĻoti plāns Full HD LED televizors

22PFT4022/12

3.9

| (24) Atsauksmes

Ļoti plāns Full HD LED televizors

Philips 4000 TV ir radīts priekam un spēj nelielā ekrānā nodrošināt kvalitatīvu attēlu. Tas ir pietiekami kompakts, lai to bez pūlēm varētu pārnēsāt no vienas telpas uz citu, un tā minimālistiskais dizains iederas jebkurā interjerā.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Digital Crystal Clear

Ļoti plāns Full HD LED televizors

  • 55 cm (22 collu)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Kompakts portatīvais televizors: radīts jautrībai

Stilīgs, kompakts un viegls. Jūsu mazā ekrāna televizors sniedz iespēju skatīties iecienītās pārraides virtuvē, ļauj sekot līdzi ziņām, darbojoties garāžā, kā arī pavēsta sporta jaunumus, kamēr gatavojat bārbekjū. Televizors ir portatīvs, un varat to aiznest uz vietu, kur valda jautrība!

Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.

Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu

Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.9

no 5

24

Atsauksmes

02/12/2020

Polska

Polska

jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach

produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry

Plusi

Bardzo czysty obraz Prosta obsługa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2019-12-02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2019-12-02

05/07/2018

Polska

Polska

Tv godny polecenia

Jakość obrazu żyleta, dźwięk czyst, głośniki skala od 0-60 w sypialni 25 i już jest głośno, sygnał antenowy - kablówka bez tunera. Polecam Bardzo Dobry sprzęt w dobrej cenie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

22/05/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dobry telewizor za niską cenę

kupiłem ten telewizor do kuchni, dobry obraz i dźwięk. Za tą cenę naprawdę dobry zakup.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.