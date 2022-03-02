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Izbeigta ražošana

5300 seriesĻoti plāns Full HD LED televizors

22PFT5303/12

4.6

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ļoti plāns Full HD LED televizors

Philips 5300 nodrošina kvalitatīvu attēlu mazā ekrānā. Ar vienkāršo vadību un kompakto dizainu tas ir ideāli piemērots novietošanai virtuvē, guļamistabā vai darbistabā.

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99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Pixel Plus HD

Ļoti plāns Full HD LED televizors

  • 55 cm (22 collu)

  • 200 attēla veiktspējas indekss

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Pixel Plus HD brīnišķīgiem attēliem, ko iemīlēsiet

Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai straumējat tiešsaistē, vai skatāties disku, iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un tumšākiem melnajiem toņiem.

Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu

Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai

Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

02/03/2022

Polska

Polska

Funkcje i możliwości

Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.

Plusi

Dźwięk , obraz oraz inne funkcje

Mīnusi

Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2020-03-02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2020-03-02

11/12/2019

Polska

Polska

Bega wytrzymały wyświetlacz

dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara

Plusi

dobry jest

Mīnusi

stojak zły

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2018-12-11

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2018-12-11

14/07/2019

Polska

Polska

Super do kuchni i małego pokoju

Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.