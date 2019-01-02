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Izbeigta ražošana
240V5QDAB/01
Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
Izbaudiet spilgtus attēlus šajā Philips displejā. Ar HDMI un stereo skaļruņiem aprīkotais displejs ir lieliska izvēle!
V Line
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.
Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Verificēts pircējs
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse