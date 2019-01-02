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Izbeigta ražošana

LCD monitors ar SmartControl Lite

240V5QDAB/01

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

Izbaudiet spilgtus attēlus šajā Philips displejā. Ar HDMI un stereo skaļruņiem aprīkotais displejs ir lieliska izvēle!

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ar stereo skaļruņiem

Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

  • V Line

  • 24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.

VESA stiprinājums nodrošina elastību

Videi nekaitīgs displejs, kas nesatur dzīvsudrabu

Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse