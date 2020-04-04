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Izbeigta ražošana

LCD monitors ar SmartControl Lite

240V5QDSB/00

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

Baudiet spilgtus attēlus šajā Philips displejā. Ar HDMI un SmartControl Lite aprīkotais displejs ir lieliska izvēle!

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Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

  • V Line

  • 24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)

Vienkārša displeja veiktspējas regulēšana ar SmartControl Lite

SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādējādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un aizmugurgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.

Kompakta konstrukcija ietaupa vietu

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Plusi

ár/érték

Mīnusi

nincs ilyen

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Izmantošanas datums 2018-04-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Izmantošanas datums 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Verificēts pircējs

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse