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Izbeigta ražošana
240V5QDSB/00
Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
Baudiet spilgtus attēlus šajā Philips displejā. Ar HDMI un SmartControl Lite aprīkotais displejs ir lieliska izvēle!
V Line
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.
SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādējādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un aizmugurgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Plusi
ár/érték
Mīnusi
nincs ilyen
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Izmantošanas datums 2018-04-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Izmantošanas datums 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Verificēts pircējs
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse