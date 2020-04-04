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Izbeigta ražošana
240V5QDSB/01
Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
Baudiet spilgtus attēlus šajā Philips displejā. Ar HDMI un SmartControl Lite aprīkotais displejs ir lieliska izvēle!
V Line
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
IPS-ADS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS-ADS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Plusi
ár/érték
Mīnusi
nincs ilyen
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Izmantošanas datums 2018-04-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Izmantošanas datums 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Verificēts pircējs
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse