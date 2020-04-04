ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

LCD monitors ar SmartControl Lite

240V5QDSB/01

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

Baudiet spilgtus attēlus šajā Philips displejā. Ar HDMI un SmartControl Lite aprīkotais displejs ir lieliska izvēle!

Skatīt visas priekšrocības

Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

  • V Line

  • 24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)

IPS-ADS platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS-ADS platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS-ADS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS-ADS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

Videi nekaitīgs displejs, kas nesatur dzīvsudrabu

Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.

VESA stiprinājums nodrošina elastību

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Plusi

ár/érték

Mīnusi

nincs ilyen

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Izmantošanas datums 2018-04-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Izmantošanas datums 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Verificēts pircējs

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse