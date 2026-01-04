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Izbeigta ražošana
243S7EJMB/01
Uzticamas un nozīmīgas funkcijas,
Mūsu S Line monitors nodrošina darba efektivitāti. Platleņķa IPS displejs ar SoftBlue tehnoloģiju ir lieliski piemērots ražīgam darbam un saudzē acis. Regulējama augstuma displejam bez ietvara ir vairāku monitoru mozaīkošanas iespēja plašāka skata iegūšanai.
S Line
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Plašas savienojamības iespējas - šie Philips displeji ir aprīkoti ar vairākiem savienojumiem, piemēram, VGA, DisplayPort, universālu HDMI savienotāju, sniedzot iespēju izbaudīt augstas izšķirtspējas nesaspiestu video un audio saturu. USB savienojumi nodrošina īpaši ātru datu pārsūtīšanu, vienlaikus saglabājot globālu savienojamību. Neatkarīgi no izmantotā avota, varat būt drošs, ka šis Philips displejs garantēs ieguldīto līdzekļu atdevi ilgā laika periodā!
SoftBlue LED tehnoloģija izmanto viedu tehnoloģiju, kas samazina kaitīgo īsviļņu zilo gaismu, neietekmējot displeja krāsas vai attēlu. SoftBlue LED tehnoloģiju ir sertificējusi starptautiska pārbaudes institūcija TUV Rheinland kā tehnoloģiju, kas samazina kaitīgo zilo gaismu.
LED ekrānos ar aizmugurgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
Atsauksmes
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2