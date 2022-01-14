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Izbeigta ražošana
24PHS4022/12
Ļoti plāns LED televizors
Philips 4000 TV ir radīts priekam un spēj nelielā ekrānā nodrošināt kvalitatīvu attēlu. Tas ir pietiekami kompakts, lai to bez pūlēm varētu pārnēsāt no vienas telpas uz citu, un tā minimālistiskais dizains iederas jebkurā interjerā.
60 cm (24 collu)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
Stilīgs, kompakts un viegls. Jūsu mazā ekrāna televizors sniedz iespēju skatīties iecienītās pārraides virtuvē, ļauj sekot līdzi ziņām, darbojoties garāžā, kā arī pavēsta sporta jaunumus, kamēr gatavojat bārbekjū. Televizors ir portatīvs, un varat to aiznest uz vietu, kur valda jautrība!
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Plusi
Зручно!:)
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Izmantošanas datums 2020-01-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Izmantošanas datums 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
exchemik
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost
TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.