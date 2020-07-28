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Izbeigta ražošana
272B8QJEB/01
Kristālskaidrs attēls
Izmantojiet savam darbam Philips 27 collu Quad HD monitoru. Kristālskaidrais Quad HD displejs nodrošina vietu un attēla kvalitāti darba skatīšanai. Funkcijas, piemēram, Flicker-free un LowBlue režīms atvieglo darbu, saudzējot acis.
B Line
27 collas (68,6 cm)
Quad HD (2560 x 1440)
10 bitu displejs nodrošina piesātinātu krāsu dziļumu ar 1,074 miljardiem krāsu un 12 bitu iekšējo apstrādi, lai atveidotu vienmērīgas, dabiskas krāsas bez gradācijām un krāsu grupēšanas.
Šis monitors, kas veidots ilgtspējībai un kam ir samazinātas ekspluatācijas izmaksas, atbilst tādiem vides standartiem kā: ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Lai iegūtu vairāk informācijas par sertifikāciju, lūdzu, apmeklējiet: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/
Pētījumi apliecina, ka tieši tāpat, kā ultravioletie stari izraisa acu bojājumus, arī īsviļņu zilās gaismas stari no LED displejiem var izraisīt acu bojājumus un ietekmēt redzi. Philips LowBlue režīma iestatījums ir radīts jūsu labsajūtai, un tajā izmantota vieda programmatūras tehnoloģija, lai samazinātu kaitīgos īsviļņu zilās gaismas starus.
4.4
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Plusi
приємний екран, великий і гарний
Mīnusi
підставка трохи аби іншого формату
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 230B8QJEB РК-монітор
Izmantošanas datums 2020-03-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 230B8QJEB РК-монітор
Izmantošanas datums 2020-03-28
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Plusi
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Izmantošanas datums 2020-05-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Izmantošanas datums 2020-05-04
Cristian1972
29/01/2020
România
Verificēts pircējs
imagine extraordinara
Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri
Plusi
posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara
Mīnusi
meniul trebuia mai simplu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Izmantošanas datums 2019-12-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Izmantošanas datums 2019-12-29
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.