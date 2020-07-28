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Izbeigta ražošana

QHD LCD monitors

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Kristālskaidrs attēls

Izmantojiet savam darbam Philips 27 collu Quad HD monitoru. Kristālskaidrais Quad HD displejs nodrošina vietu un attēla kvalitāti darba skatīšanai. Funkcijas, piemēram, Flicker-free un LowBlue režīms atvieglo darbu, saudzējot acis.

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Kristālskaidrs attēls

  • B Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • Quad HD (2560 x 1440)

1,074 miljardi krāsu vienmērīgām krāsu pārejām un detalizācijai

10 bitu displejs nodrošina piesātinātu krāsu dziļumu ar 1,074 miljardiem krāsu un 12 bitu iekšējo apstrādi, lai atveidotu vienmērīgas, dabiskas krāsas bez gradācijām un krāsu grupēšanas.

Veidots, lai atbilstu vides standartiem

Šis monitors, kas veidots ilgtspējībai un kam ir samazinātas ekspluatācijas izmaksas, atbilst tādiem vides standartiem kā: ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Lai iegūtu vairāk informācijas par sertifikāciju, lūdzu, apmeklējiet: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/

LowBlue režīms acis saudzējošam darbam

Pētījumi apliecina, ka tieši tāpat, kā ultravioletie stari izraisa acu bojājumus, arī īsviļņu zilās gaismas stari no LED displejiem var izraisīt acu bojājumus un ietekmēt redzi. Philips LowBlue režīma iestatījums ir radīts jūsu labsajūtai, un tajā izmantota vieda programmatūras tehnoloģija, lai samazinātu kaitīgos īsviļņu zilās gaismas starus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Plusi

приємний екран, великий і гарний

Mīnusi

підставка трохи аби іншого формату

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 230B8QJEB РК-монітор

Izmantošanas datums 2020-03-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 230B8QJEB РК-монітор

Izmantošanas datums 2020-03-28

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Plusi

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Izmantošanas datums 2020-05-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Izmantošanas datums 2020-05-04

29/01/2020

România

România

Verificēts pircējs

imagine extraordinara

Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri

Plusi

posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara

Mīnusi

meniul trebuia mai simplu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Izmantošanas datums 2019-12-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Izmantošanas datums 2019-12-29

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.