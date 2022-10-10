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Izbeigta ražošana
273V5LHAB/00
V Line
27 collas (68,6 cm)
Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.
Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.
SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.
4.3
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
10/10/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Plusi
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Mīnusi
bardzo toporne sterowanie przyciskami
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246V5LHAB Monitor LCD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246V5LHAB Monitor LCD
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Adi68
21/02/2018
România
Un produs excelent
Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
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