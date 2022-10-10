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  • Energy Label Europe A
    Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
  • Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
  • Energy Label Europe A
    Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
  • Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

Izbeigta ražošana

LCD monitors ar SmartControl Lite

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām
Izbaudiet spilgtus LED attēlus šajā lielajā Philips displejā. Ar HDMI un stereo skaļruņiem aprīkotais displejs ir lieliska izvēle!
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ar stereo skaļruņiem

Lieliski LED attēli ar spilgtām krāsām

  • V Line

  • 27 collas (68,6 cm)

LED tehnoloģija spilgtām krāsām

Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.

Iebūvēti stereo skaļruņi multivides atskaņošanai

Iebūvēti stereo skaļruņi multivides atskaņošanai

Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.

Vienkārša displeja veiktspējas regulēšana ar SmartControl Lite

SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

2
1

10/10/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Plusi

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Mīnusi

bardzo toporne sterowanie przyciskami

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246V5LHAB Monitor LCD

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246V5LHAB Monitor LCD

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

21/02/2018

România

România

Un produs excelent

Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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