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Izbeigta ražošana
274E5QHAW/01
Spilgti attēli ar AH-IPS displeju
Šis pievilcīgais Philips displejs ar īpaši šauru faseti un AH-IPS ekrānu nodrošina satriecošus attēlus ar spilgtām krāsām. Mobile HD savienojums sniedz iespēju pārnest saturu no viedtālruņa.
Īpaši šaura fasete
27 collas (68,6 cm)
MHL
Izmantojot jaunāko tehnoloģiju paneļus, jaunie Philips displeji izstrādāti ar minimālistisku dizainu, ierobežojot ārējās fasetes biezumu līdz apt. 2,5 mm. Apvienojumā ar panelī iebūvēto melnās matricas joslu apt. 9 mm biezumā kopējie fasetes izmēri tiek ievērojami samazināti, nodrošinot minimālus traucējumus un maksimālu skatīšanās laukumu. Īpaši piemērots vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās fasetes displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.
TrueVision ir patentēta Philips tehnoloģija, kas izmanto mūsdienīgu algoritmu monitora displeja testēšanai un izlīdzināšanai, tas nodrošina vislabāko displeja veiktspēju. Philips garantē, ka TrueVision monitori šī procesa laikā ir precīzi noregulēti, lai iegūtu nemainīgu krāsu un attēla kvalitāti.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
miraoon
18/09/2014
Polska
Verificēts pircējs
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Heliodor
04/12/2013
Polska
Wysoka jakosc obrazu i wykonania.
Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Lucian796
11/07/2016
România
Verificēts pircējs
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Nepieciešama papildu MHL sertificēta mobilā ierīce un MHL kabelis (nav iekļauts). Lūdzu, vaicājiet MHL ierīces izplatītājam, lai uzzinātu par saderību.
ErP gaidstāve/enerģijas taupīšana neattiecas uz MHL lādēšanas funkcionalitāti
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.