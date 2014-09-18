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Izbeigta ražošana

LCD monitors ar SmartImage Lite

274E5QHAW/01

5

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Spilgti attēli ar AH-IPS displeju

Šis pievilcīgais Philips displejs ar īpaši šauru faseti un AH-IPS ekrānu nodrošina satriecošus attēlus ar spilgtām krāsām. Mobile HD savienojums sniedz iespēju pārnest saturu no viedtālruņa.

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ar īpaši šauru faseti, MHL

Spilgti attēli ar AH-IPS displeju

  • Īpaši šaura fasete

  • 27 collas (68,6 cm)

  • MHL

Papildu MHL kabelis nodrošina HD video audio atskaņošanu

Minimālistisks izskats ar īpaši šauru faseti

Izmantojot jaunāko tehnoloģiju paneļus, jaunie Philips displeji izstrādāti ar minimālistisku dizainu, ierobežojot ārējās fasetes biezumu līdz apt. 2,5 mm. Apvienojumā ar panelī iebūvēto melnās matricas joslu apt. 9 mm biezumā kopējie fasetes izmēri tiek ievērojami samazināti, nodrošinot minimālus traucējumus un maksimālu skatīšanās laukumu. Īpaši piemērots vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās fasetes displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.

TrueVision nodrošina izcilas kvalitātes attēlus

TrueVision ir patentēta Philips tehnoloģija, kas izmanto mūsdienīgu algoritmu monitora displeja testēšanai un izlīdzināšanai, tas nodrošina vislabāko displeja veiktspēju. Philips garantē, ka TrueVision monitori šī procesa laikā ir precīzi noregulēti, lai iegūtu nemainīgu krāsu un attēla kvalitāti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

18/09/2014

Polska

Polska

Verificēts pircējs

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

04/12/2013

Polska

Polska

Wysoka jakosc obrazu i wykonania.

Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

11/07/2016

România

România

Verificēts pircējs

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Nepieciešama papildu MHL sertificēta mobilā ierīce un MHL kabelis (nav iekļauts). Lūdzu, vaicājiet MHL ierīces izplatītājam, lai uzzinātu par saderību.

  2. ErP gaidstāve/enerģijas taupīšana neattiecas uz MHL lādēšanas funkcionalitāti

  3. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.