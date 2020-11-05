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E Line
27 collas (68,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Godalgas
4.9
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, FreeSync un visas to kombinācijas ir Advanced Micro Devices, Inc preču zīmes. Citi nosaukumi ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem un var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE 1931
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.