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  • Energy Label Europe E
    Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains
  • Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains
  • Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains
  • Energy Label Europe E
    Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains
  • Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains
  • Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains

Izbeigta ražošana

LCD monitors ar Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains
Philips E Line monitoram raksturīgs stilīgs dizains un neparasti augsta attēla veiktspēja. Full HD ar šauru apmali un Ultra Wide-Color tehnoloģiju nodrošina reālistisku attēlu. Izbaudiet skatīšanās prieku un stilīgo dizainu.
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Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains

  • E Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • Award image AWARD-7185178

Atsauksmes

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4.9

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, FreeSync un visas to kombinācijas ir Advanced Micro Devices, Inc preču zīmes. Citi nosaukumi ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem un var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

  5. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  6. sRGB zona, pamatojoties uz CIE 1931

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.