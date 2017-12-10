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Izbeigta ražošana

LCD displejs

323E7QDAB/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Paplašiniet savu pieredzi

Paplašiniet savu skatīšanās pieredzi ar šo lielo Philips displeju. Šis plašais 32" klases Full HD displejs ļauj jums pilnībā iegrimt spēlē, turklāt sniedz arī darba izklājumam nepieciešamo plašumu.

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Paplašiniet savu pieredzi

  • E Line

  • 32 (skata lauks 31,5 collas / 80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS gaismas diožu platleņķa tehnoloģija attēlu un krāsu precizitātei

IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.

16:9 Full HD displejs dzidriem detalizētiem attēliem

Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Iebūvēti stereo skaļruņi multivides atskaņošanai

Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse