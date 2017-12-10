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Izbeigta ražošana
323E7QDAB/00
Paplašiniet savu pieredzi
Paplašiniet savu skatīšanās pieredzi ar šo lielo Philips displeju. Šis plašais 32" klases Full HD displejs ļauj jums pilnībā iegrimt spēlē, turklāt sniedz arī darba izklājumam nepieciešamo plašumu.
E Line
32 (skata lauks 31,5 collas / 80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS displejos tiek izmantota mūsdienīga tehnoloģija, kas nodrošina platleņķa 178/178 grādu skatu, sniedzot iespēju skatīt displeju no praktiski jebkura leņķa. Atšķirībā no TN paneļiem IPS displeji sniedz neticami asus attēlus ar spilgtām krāsām, padarot tos ideāli piemērotus ne tikai fotoattēliem, filmām un tīmekļa pārlūkošanai, bet arī profesionālām lietojumprogrammām, kam nepieciešama krāsu precizitāte un nemainīgs spilgtuma līmenis.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.
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5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
HDMI kabeļu veidi atšķiras atkarībā no reģiona un modeļiem.
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