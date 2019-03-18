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Izbeigta ražošana
328E9QJAB/00
Pārsteidzošas krāsas, pilnīga klātbūtnes sajūta
Lietojot Philips izliektos monitorus, izjūtiet pilnīgu klātbūtnes efektu. Izliektais 32 collu E Line monitors nodrošina patiesi aizraujošu pieredzi un pārsteidzošus Full HD kvalitātes attēlus. Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina krāsu kvalitāti, kas padara attēlus reālistiskus!
E Line
32 (diag. 31,5 collas/80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u. c.) atkarībā no modeļa un dizaina.
Monitora darbvirsma nodrošina lietotājam personisku pieredzi, kas lieliski saskan ar izliekto dizainu. Izliektais ekrāns rada patīkamu, bet neuzmācīgu klātbūtnes efektu jūsu rakstāmgalda centrā.
4.3
no 5
29
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Pierce25
18/03/2019
Lietuva
Produktas puikus
Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“
Dzarko
30/12/2019
Polska
OK!
Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.
Plusi
Jasność, ostrość, kontrast, cena
Mīnusi
Nie stwierdziłem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-11-30
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-11-30
Gedeon
21/06/2019
Polska
Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu
Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE 1931
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Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.