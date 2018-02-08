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Izbeigta ražošana
32PFT4132/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Stilīgs dizains un augstvērtīgs izpildījums. Philips 4100 TV ar Digital Crystal Clear nodrošina Full HD attēla kvalitāti, lielu kontrastu un skaidru skaņas reproducēšanu. Izbaudiet bezrūpīgu izklaidi ar šo vienkārši lietojamo modeli.
80 cm (32 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
4.0
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
fotoamator
08/02/2018
Polska
Ma wiele doskonałych funkcji
doskonały telewizor, wspaniały obraz i dzwięk polecam tym bardziej ze cena jest przystępna-w końcu to Philips a mam trochę urządzeń w domu tej marki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PFT4132 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Вітторіо
02/11/2021
Україна
Виріб відповідає очікуванням!
Характеристики відповідають зазначеним в описі, за яким і обирали. Зручний та інтуїтивно легкий у користуванні, навіть літніми людьми.
Plusi
*
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Izmantošanas datums 2019-11-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PFT4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Izmantošanas datums 2019-11-02
Axel2014
29/12/2020
Magyarország
Kiválló termék
Olcsó, FHD! Szép design, kicsit dobozos hangzás. Pc-hez DVI-HDMI kábelen kereszül is használni lehet. Nekem bevált a cucc. És a HDMI portnak köszönhetően ChromeCast is lehet hozzá használni, így wi-fi segítségével fel okosítható a tv! Én így is használom. Remekül, egyszerűen működik.
Plusi
FullHD, HDMI, USB portok, design
Mīnusi
Hangzás.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Izmantošanas datums 2019-12-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PFT4132 Full HD Ultra Slim LED TV
Izmantošanas datums 2019-12-29
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.