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Izbeigta ražošana
32PHH4201/88
Ultra Slim LED televizors
Philips 4100 Series televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet tā Full HD attēla kvalitāti ar Perfect Motion Rate un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB-T/C
Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.
Tumšs, noslēpumains un neticami izturīgs. Philips melnais asmens stila statīvs piešķir jūsu televizoram pavisam citu izskatu. Izturīga, taču īpaši plāna konstrukcija, kas pauž jūsu jaunā televizora eleganci un stilu. Tas ir pārsteidzoši, ka tik niecīga lieta var paveikt tik daudz.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.
2.3
no 5
3
Atsauksmes
Jerzy48
10/06/2017
Polska
Verificēts pircējs
Ten produkt jest dobry,ale mógłby być jeszcze lepszy
Zawiły dostęp do Slipu do antena dvb-t i cabel dvb-c.podczas gdy wszystkie kanały są zainstalowane inaziemne cyfrowe i analogowe i cyfrowe z cabla.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED
AK47
31/10/2017
Lietuva
Turi kompaktišką pultęlį.
Viskas gerai bet nerandu įrangos atnaujinimo parsisiusti.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius
Ili53
17/05/2017
Magyarország
Képminőség nem elfogadható-nagyon sötét
Szoftverfrissítési problémák, az oldalon nincs támogatás
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.