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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

4000 seriesLED TV

32PHK4009/12

LED TV

Ikviens jūsu mājās izbaudīs spilgto, aso Philips 4100. sērijas LED televizora attēlu. Minimālistisks dizains, spilgti attēli un lieliska skaņa padara to par perfektu izvēli jebkurai telpai jūsu mājās.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Digital Crystal Clear

LED TV

  • 81 cm (32 collu)

  • LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

100 Hz PMR plūstošiem kustīgiem attēliem

100 Hz PMR plūstošiem kustīgiem attēliem

Nekas nepārspēj spēļu, spraigu sporta pārraižu vai piedzīvojumu filmu radīto adrenalīnu. Tāpēc šim Philips televizoram ir 100 Hz Perfect Motion Rate, lai jūs varētu baudīt nevainojamus kustīgos attēlus. Pat ja skatīšanās laikā jūsu pulss strauji lēkās, attēls būs stabils.

Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai

Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. Pause TV un USB ierakstīšanai nepieciešama programmatūras jaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju par programmatūras atjaunināšanu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/TV un noklikšķiniet uz atbalsta sadaļas.

  2. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  5. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  6. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.