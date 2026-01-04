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32PHK4009/12
LED TV
Ikviens jūsu mājās izbaudīs spilgto, aso Philips 4100. sērijas LED televizora attēlu. Minimālistisks dizains, spilgti attēli un lieliska skaņa padara to par perfektu izvēli jebkurai telpai jūsu mājās.
81 cm (32 collu)
LED TV
DVB-T/C/S/S2
Nekas nepārspēj spēļu, spraigu sporta pārraižu vai piedzīvojumu filmu radīto adrenalīnu. Tāpēc šim Philips televizoram ir 100 Hz Perfect Motion Rate, lai jūs varētu baudīt nevainojamus kustīgos attēlus. Pat ja skatīšanās laikā jūsu pulss strauji lēkās, attēls būs stabils.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.
Atsauksmes
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
Pause TV un USB ierakstīšanai nepieciešama programmatūras jaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju par programmatūras atjaunināšanu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/TV un noklikšķiniet uz atbalsta sadaļas.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.