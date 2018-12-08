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Izbeigta ražošana

4000 seriesUltra Slim LED televizors

32PHS4001/12

2.8

| (4) Atsauksmes

Ultra Slim LED televizors

Philips 4000 Sērijas televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet tā HD attēla kvalitāti ar Perfect Motion Rate un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.

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99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Digital Crystal Clear

Ultra Slim LED televizors

  • 80 cm (32 collu)

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu

LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.

Īpaši plāns un izsmalcināts profils

Īpaši plāns un izsmalcināts profils

Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.

Trīs HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai

Trīs HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai

Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.8

no 5

4

Atsauksmes

5
2

08/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

TV je OK

Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor

05/11/2020

Україна

Україна

Непоганий телевізор за свою ціну.

У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.

Plusi

Красивий, тонкий, гарний звук та картинка

Mīnusi

Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Izmantošanas datums 2018-11-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Izmantošanas datums 2018-11-05

21/09/2020

România

România

acceptabil

telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire

Izmantošanas datums 2019-09-21

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire

Izmantošanas datums 2019-09-21

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. Šis televizors neatbalsta Pause TV/USB ierakstīšanu, ja ir ievietota CI Plus CAM karte