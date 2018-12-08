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Izbeigta ražošana
32PHS4001/12
Ultra Slim LED televizors
Philips 4000 Sērijas televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet tā HD attēla kvalitāti ar Perfect Motion Rate un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
2.8
no 5
4
Atsauksmes
Kemo12211
08/12/2018
Hrvatska
TV je OK
Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
05/11/2020
Україна
Непоганий телевізор за свою ціну.
У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.
Plusi
Красивий, тонкий, гарний звук та картинка
Mīnusi
Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Izmantošanas datums 2018-11-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Izmantošanas datums 2018-11-05
sebymarginean
21/09/2020
România
acceptabil
telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Izmantošanas datums 2019-09-21
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Izmantošanas datums 2019-09-21
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Šis televizors neatbalsta Pause TV/USB ierakstīšanu, ja ir ievietota CI Plus CAM karte