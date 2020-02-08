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Izbeigta ražošana
32PHS4112/12
Ļoti plāns LED televizors
Stilīgs dizains un augstvērtīgs izpildījums. Philips 4100 televizors ar Digital Crystal Clear nodrošina HD attēla kvalitāti, lielu kontrastu un skaidru skaņas reproducēšanu. Izbaudiet bezrūpīgu izklaidi ar šo vienkārši lietojamo modeli.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Sākot darbu pie jauna televizora, mūsu komandas apsver katru aspektu: no tehnoloģijas līdz dizainam. Mūsu jaunās Edge kājiņas tika izstrādātas, lai nodrošinātu vietu aiz jūsu televizora, kur ierasti būtu statīvs - sniedzot aizraujošāku skatīšanās pieredzi. Efekts? Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
4.6
no 5
18
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
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08/02/2020
Magyarország
Philips!!
Kb. 1 éve vettük, a tv kifogástalan. De ezt is várja el a fogyasztó a Philipstől!
Plusi
Kifogástalan kép, megfelelő működés.
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Izmantošanas datums 2019-08-08
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Izmantošanas datums 2019-08-08
Endru83
26/09/2019
Magyarország
Nagyon tetszik
Gyönyörű a kép, hangja tiszta, nem recseg, elég sok csatlakozási lehetőségek van. Távirányító jól bírja, nem kopik.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
brconsult
20/06/2019
България
отличен продукт
ултратънък супер качество и динамични характеристики на картината и звука
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.