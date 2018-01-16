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Izbeigta ražošana
32PHT4132/12
Ļoti plāns LED televizors
Stilīgs dizains un augstvērtīgs izpildījums. Philips 4100 televizors ar Digital Crystal Clear nodrošina HD attēla kvalitāti, lielu kontrastu un skaidru skaņas reproducēšanu. Izbaudiet bezrūpīgu izklaidi ar šo vienkārši lietojamo modeli.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB-T/T2/C
Sākot darbu pie jauna televizora, mūsu komandas apsver katru aspektu: no tehnoloģijas līdz dizainam. Mūsu jaunās Edge kājiņas tika izstrādātas, lai nodrošinātu vietu aiz jūsu televizora, kur ierasti būtu statīvs - sniedzot aizraujošāku skatīšanās pieredzi. Efekts? Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Václavv
16/01/2018
Česká republika
Televizor plně splňuje moje požadavky
Za málo peněz hodně.muziky. Tak nějak se dá ohodnotit televizor. Obraz i zvuk na vysoké úrovni. Chybí manuál v češtině
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHT4132 Ultratenký LED televizor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHT4132 Ultratenký LED televizor
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.