ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

4100 seriesĻoti plāns LED televizors

39PHS4112/12

4.6

| (18) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Ļoti plāns LED televizors

Stilīgs dizains un augstvērtīgs izpildījums. Philips 4100 televizors ar Digital Crystal Clear nodrošina HD attēla kvalitāti, lielu kontrastu un skaidru skaņas reproducēšanu. Izbaudiet bezrūpīgu izklaidi ar šo vienkārši lietojamo modeli.

Skatīt visas priekšrocības
TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Digital Crystal Clear

Ļoti plāns LED televizors

  • 98 cm (39 collu)

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Slaidi, izsmalcināti statīvi izstaro vieglumu

Sākot darbu pie jauna televizora, mūsu komandas apsver katru aspektu: no tehnoloģijas līdz dizainam. Mūsu jaunās Edge kājiņas tika izstrādātas, lai nodrošinātu vietu aiz jūsu televizora, kur ierasti būtu statīvs - sniedzot aizraujošāku skatīšanās pieredzi. Efekts? Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.

Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai

Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

USB ports multivides atskaņošanai

USB ports multivides atskaņošanai

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

18

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

2
1

08/02/2020

Magyarország

Magyarország

Philips!!

Kb. 1 éve vettük, a tv kifogástalan. De ezt is várja el a fogyasztó a Philipstől!

Plusi

Kifogástalan kép, megfelelő működés.

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Izmantošanas datums 2019-08-08

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Izmantošanas datums 2019-08-08

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon tetszik

Gyönyörű a kép, hangja tiszta, nem recseg, elég sok csatlakozási lehetőségek van. Távirányító jól bírja, nem kopik.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV

20/06/2019

България

България

отличен продукт

ултратънък супер качество и динамични характеристики на картината и звука

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 39PHS4112 Ултратънък LED телевизор

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.