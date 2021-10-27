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Izbeigta ražošana
39PHT4112/12
Ļoti plāns LED televizors
Stilīgs dizains un augstvērtīgs izpildījums. Philips 4100 televizors ar Digital Crystal Clear nodrošina HD attēla kvalitāti, lielu kontrastu un skaidru skaņas reproducēšanu. Izbaudiet bezrūpīgu izklaidi ar šo vienkārši lietojamo modeli.
98 cm (39 collu)
LED TV
DVB-T/T2/C
Sākot darbu pie jauna televizora, mūsu komandas apsver katru aspektu: no tehnoloģijas līdz dizainam. Mūsu jaunās Edge kājiņas tika izstrādātas, lai nodrošinātu vietu aiz jūsu televizora, kur ierasti būtu statīvs - sniedzot aizraujošāku skatīšanās pieredzi. Efekts? Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.
LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgas līnijas apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
4.0
no 5
13
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Krzy12345
27/10/2021
Polska
Polecam
Użytkowany od 2 lat jako drugi tv, sprawdza się znakomicie, bezawaryjny Ciekawostką jest matryca, producent zastosował oprogramowanie dające obraz HD ready, po podłączeniu zewnętrznych urządzeń matryca wykrywana jest jako full HD i tak użytkuje go z tv boxem.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2019-10-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Izmantošanas datums 2019-10-27
Piotr40
02/01/2018
Polska
Verificēts pircējs
Ma wszystko co powinien mieć . Polecam
Jest ok . I co tu więcej pisać :).Polecam produkty Philipsa są najlepsze
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Dominik58
01/01/2018
Polska
Dobry Sprzęt.
Telewizor świetnie nadaje się jako kolejny do domu. Mały z dobra jakością obrazu za dobre pieniądze. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.