30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
40PFH4009/88
Full HD LED TV
Ikviens jūsu mājās izbaudīs spilgto, aso Philips 4100. sērijas Full HD LED televizora attēlu. Minimālistisks dizains, spilgti attēli un lieliska skaņa padara to par perfektu izvēli jebkurai telpai jūsu mājās.
102 cm (40 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/C
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
3.8
no 5
11
Atsauksmes
AVX480413
05/01/2015
Polska
technologicznie dobry telewizor
Jak w przypadku każdego nowego produktu, trzeba przyswoić jego obsługę. Jednak jest ona bardzo prosta, co jest ogromną zaletą. Jakość nie budzi zastrzeżeń. Bardzo ładne wzornictwo. Wyróżnia się na tle innych producentów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
elpe
12/12/2014
Polska
super tv
sprawuje się wyśmienicie, jest prosty w obsłudze i bardzo ładny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4009 Telewizor LED Full HD
podoknom
12/09/2018
Slovenija
prav dobro
nima presežkov, hd je dober. Pri bol direktni svetlobi slika slabše vidna.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4009 LED-televizor Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
Pause TV un USB ierakstīšanai nepieciešama programmatūras jaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju par programmatūras atjaunināšanu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/TV un noklikšķiniet uz atbalsta sadaļas.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.