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6500 series Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™

Izbeigta ražošana

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6500 seriesFull HD Slim LED televizors, ko darbina Android™

40PFK6560/12

6500 series Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™

Izbeigta ražošana

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Philips Smart TV lietotne pārvērš jūsu viedtālruni vai planšetdatoru par viedu tālvadības pulti, ļaujot jums viegli pārslēgt kanālus, regulēt skaļumu, pārlūkot lietotnes un precīzi pielāgot Ambilight iestatījumus.

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Philips Smart TV App

Programmatūra un draiveri

Aparātprogrammatūras vēsture

  • versija: 000.007.070.000
  • PDF fails, 360 kB
  • 10 September 2018

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Īsā lietošanas pamācība

  • PDF fails, 1.1 MB
  • 18 October 2026

Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija

  • PDF fails, 863.4 kB
  • 18 October 2026

Garantija un apkalpošana

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Garantija

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