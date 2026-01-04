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40PFT4009/12
Full HD LED TV
Ikviens jūsu mājās izbaudīs spilgto, aso Philips 4100. sērijas Full HD LED televizora attēlu. Minimālistisks dizains, spilgti attēli un lieliska skaņa padara to par perfektu izvēli jebkurai telpai jūsu mājās.
102 cm (40 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
Radīts ar mūsdienīgu izskatu, lai iederētos jūsu mājoklī. Jūsu televizoram ir jāizskatās vienlīdz pievilcīgi gan ieslēgtam, gan izslēgtam.
Atsauksmes
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
Pause TV un USB ierakstīšanai nepieciešama programmatūras jaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju par programmatūras atjaunināšanu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/TV un noklikšķiniet uz atbalsta sadaļas.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.