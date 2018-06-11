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Izbeigta ražošana
40PFT4101/12
Full HD Slim LED televizors
Philips 4100 Series televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet tā Full HD attēla kvalitāti ar Perfect Motion Rate un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.
102 cm (40 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.
Tumšs, noslēpumains un neticami izturīgs. Philips melnais asmens stila statīvs piešķir jūsu televizoram pavisam citu izskatu. Izturīga, taču īpaši plāna konstrukcija, kas pauž jūsu jaunā televizora eleganci un stilu. Tas ir pārsteidzoši, ka tik niecīga lieta var paveikt tik daudz.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.
4.0
no 5
42
Atsauksmes
guntisxl
11/06/2018
Latvija
Viss OK!
Ērts, labi regulējams, laba izšķirtspēja, pietiekami ātra reakcija.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
KRZYSZTOF154
01/03/2017
Polska
Verificēts pircējs
ten produkt jest wspanialy
BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.