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Izbeigta ražošana
40PFT4200/12
Full HD Slim LED televizors
Piemērots televizors šodienai un rītdienai: Philips 4200. sērijas Full HD Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skanējumu un visas nepieciešamās funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus, lai pilnvērtīgi lietotu savu televizoru.
102 cm (40 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgu video apstrādes tehniku, lai uzlabotu katra attēla kadra kvalitāti. Neatkarīgi no tā, vai jums patīk spēlēt spēles, skatīties dinamiskas sporta pārraides vai piedzīvojumu filmas, varēsiet baudīt vislabāko asumu un plūstošus attēlus.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dorota, Anna
19/07/2023
Polska
TV PHILIPS
super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2021-07-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2021-07-19
Hotsuliak
28/07/2018
Україна
телевізор працює чудово, продукт якісний
телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Fran39
26/01/2016
Hrvatska
jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom
Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.