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Izbeigta ražošana
40PFT6510/12
Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android
Vairāk nekā tikai lielisks izskats: 6500. sērijas FHD televizors ar Android jaudu. Mēs sākām ar Perfect Pixel HD dzini izciliem attēliem, pēc tam pievienojām Ambilight, mūsdienīgu dizainu un autentiskus materiālus, lai sniegtu jums jauna līmeņa sajūtas.
102 cm (40 collu)
Full HD LED TV
Dual Core; 8 GB un paplaš. iespējas
DVB-T/T2/C
Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri. Android robots pilnvērtīgi izmanto mūsu Dual Core procesora jaudu, lai paveiktu darbu ātrāk un vieglāk.
Ar Android savā Smart TV iegūsiet ātru procesoru un lietotājam draudzīgu interfeisu. Tā ir jūsu pieeja neierobežotam saturam: no Google Play™ līdz Netflix un interneta pārlūkprogrammai… un daudz kam citam. Pieejama vienkārši lietojama izvēlne ar tiešām saitēm uz jūsu izlases vienumiem.
Jums patīk skatīties filmas, taču vēlaties iespējami labāko attēlu. Perfect Natural Motion ir mūsu kustīgo attēlu uzlabošanas tehnoloģija, kas novērš vibrāciju, sniedzot vienmērīgi kustīgus attēlus. Kinofilmas tiek radītas ar ierobežotu kadru ātrumu 24 kadri/s, kas rada vibrāciju. PNM četrkāršo kadru skaitu līdz 100 kadriem sekundē. Vibrācija tiek novērsta, un jūs redzat vienmērīgi plūstošu, asu attēlu.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
2.6
no 5
26
Atsauksmes
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.