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  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
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Izbeigta ražošana

6500 seriesFull HD Slim LED televizors, ko darbina Android™

40PFT6510/12

2.6

| (26) Atsauksmes

Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android

Vairāk nekā tikai lielisks izskats: 6500. sērijas FHD televizors ar Android jaudu. Mēs sākām ar Perfect Pixel HD dzini izciliem attēliem, pēc tam pievienojām Ambilight, mūsdienīgu dizainu un autentiskus materiālus, lai sniegtu jums jauna līmeņa sajūtas.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Ambilight 2-plakņu

Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android

  • 102 cm (40 collu)

  • Full HD LED TV

  • Dual Core; 8 GB un paplaš. iespējas

  • DVB-T/T2/C

Dual Core apstrāde un Android OS jaudīgai veiktspējai

Dual Core apstrāde un Android OS jaudīgai veiktspējai

Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri. Android robots pilnvērtīgi izmanto mūsu Dual Core procesora jaudu, lai paveiktu darbu ātrāk un vieglāk.

Android: ātrāka, pilnvērtīgāka un personiskāka televizora skatīšanās

Ar Android savā Smart TV iegūsiet ātru procesoru un lietotājam draudzīgu interfeisu. Tā ir jūsu pieeja neierobežotam saturam: no Google Play™ līdz Netflix un interneta pārlūkprogrammai… un daudz kam citam. Pieejama vienkārši lietojama izvēlne ar tiešām saitēm uz jūsu izlases vienumiem.

Perfect Natural Motion plūstošiem, īpaši asiem kustīgiem attēliem

Perfect Natural Motion plūstošiem, īpaši asiem kustīgiem attēliem

Jums patīk skatīties filmas, taču vēlaties iespējami labāko attēlu. Perfect Natural Motion ir mūsu kustīgo attēlu uzlabošanas tehnoloģija, kas novērš vibrāciju, sniedzot vienmērīgi kustīgus attēlus. Kinofilmas tiek radītas ar ierobežotu kadru ātrumu 24 kadri/s, kas rada vibrāciju. PNM četrkāršo kadru skaitu līdz 100 kadriem sekundē. Vibrācija tiek novērsta, un jūs redzat vienmērīgi plūstošu, asu attēlu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.6

no 5

26

Atsauksmes

20/12/2016

Slovenija

Slovenija

Odlično

Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™

10/04/2016

Česká republika

Česká republika

cena a vykon super

Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™

21/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski full HD televizor

Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

  2. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  3. Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

  4. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  5. Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.

  6. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  7. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  8. Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.

  9. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  11. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.