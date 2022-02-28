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Izbeigta ražošana

4100 seriesĻoti plāns Full HD LED televizors

43PFS4112/12

3.2

| (6) Atsauksmes

Full HD Slim LED televizors

Stilīgs dizains un augstvērtīgs izpildījums. Philips 4100 TV ar Digital Crystal Clear nodrošina Full HD attēla kvalitāti, lielu kontrastu un skaidru skaņas reproducēšanu. Izbaudiet bezrūpīgu izklaidi ar šo vienkārši lietojamo modeli.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Digital Crystal Clear

Full HD Slim LED televizors

  • 108 cm (43 collas)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Slaidi, izsmalcināti statīvi izstaro vieglumu

Sākot darbu pie jauna televizora, mūsu komandas apsver katru aspektu: no tehnoloģijas līdz dizainam. Mūsu jaunās Edge kājiņas tika izstrādātas, lai nodrošinātu vietu aiz jūsu televizora, kur ierasti būtu statīvs - sniedzot aizraujošāku skatīšanās pieredzi. Efekts? Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.

Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.

Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu

Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.2

no 5

6

Atsauksmes

2

28/02/2022

Srbija

Srbija

Tv FHD

4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Izmantošanas datums 2020-02-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Izmantošanas datums 2020-02-28

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló áron egy jó készülék

Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

08/10/2018

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične karakteristike

Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.