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Izbeigta ražošana
43PFT5503/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Maksimāla vienkāršība lielā ekrānā. Philips 5500 nodrošina Full HD izšķirtspēju, skaidru skaņu un lielisku skatīšanās pieredzi. Vienkārši pieslēdziet to elektrotīklam un nododieties iecienītajiem seriāliem, filmām vai spēlēm.
108 cm (43")
200 attēla veiktspējas indekss
FHD
Pixel Plus HD
Mūsu jaunais zīmuļveida statīvs tika izstrādāts, lai mainītu telpu zem televizora, kur parasti atrodas tradicionālais statīvs, nodrošinot jums aizraujošāku skatīšanās baudījumu. Stabili novietots televizors, kas izskatās pēc nākotnes produkta.
Philips Pixel Plus HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai sniegtu dzidrus attēlus ar izcilu kontrastu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties kabeļtelevīzijas pārraidi vai ierakstu no diska, jūs iegūsiet asākus attēlus ar spilgtākiem baltajiem un dziļākiem melnajiem toņiem.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
4.4
no 5
26
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
Toma1980
27/10/2021
Polska
Świetny obraz w bardzo dobrej cenie
Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet
Plusi
Świetne barwy, funkcjonalność
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2021-04-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2021-04-27
KobMał07
27/12/2019
Polska
bardzo dobry produkt
Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.
Plusi
łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2019-11-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Izmantošanas datums 2019-11-27
Blabla2103
08/07/2025
România
Internet
Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?
Plusi
Imagine ,claritate
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Izmantošanas datums 2023-07-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Izmantošanas datums 2023-07-07
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.