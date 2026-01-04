Go to promotion

Pērc Ambilight TV – saņem Ubisoft spēli dāvanā

Uzzināt vairāk

ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

6000 seriesFull HD Ultra Slim LED televizors

48PFK6300/12

Full HD Ultra Slim LED televizors

6300. sērijas Full HD televizors ar Perfect Pixel HD ar dinamisku darbību un dzidru attēla kvalitāti. Dabīgi materiāli, plānas līnijas un unikālas funkcijas kā Ambilight padara šo televizoru vēl pievilcīgāku.

Skatīt visas priekšrocības
TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Ambilight 2-sided

Full HD Ultra Slim LED televizors

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Perfect Pixel HD - mūsu godalgotais attēla kvalitātes dzinis

Pilnveidojot mūsu godalgotos attēla kvalitātes dziņus, esam radījuši jaunu augstas izšķirtspējas attēla kvalitātes līmeni. Philips Perfect Pixel HD dzinis nodrošina plūstošus un īpaši asus attēlus. No piesātinātām, spilgtām krāsām dabiskiem ādas toņiem līdz izteiksmīgiem melnās krāsas toņiem un gaišākiem baltās krāsas toņiem - katra detaļa ir dzīres jūsu acīm.

Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Ja esat iekārtojis mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.

Moderns dizains papildina mūsdienīgu interjeru

Radīts ar mūsdienīgu izskatu, lai iederētos jūsu mājoklī. Jūsu televizoram ir jāizskatās vienlīdz pievilcīgi gan ieslēgtam, gan izslēgtam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.