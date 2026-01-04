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48PFK6300/12
Full HD Ultra Slim LED televizors
6300. sērijas Full HD televizors ar Perfect Pixel HD ar dinamisku darbību un dzidru attēla kvalitāti. Dabīgi materiāli, plānas līnijas un unikālas funkcijas kā Ambilight padara šo televizoru vēl pievilcīgāku.
121 cm (48")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Pilnveidojot mūsu godalgotos attēla kvalitātes dziņus, esam radījuši jaunu augstas izšķirtspējas attēla kvalitātes līmeni. Philips Perfect Pixel HD dzinis nodrošina plūstošus un īpaši asus attēlus. No piesātinātām, spilgtām krāsām dabiskiem ādas toņiem līdz izteiksmīgiem melnās krāsas toņiem un gaišākiem baltās krāsas toņiem - katra detaļa ir dzīres jūsu acīm.
Ja esat iekārtojis mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.
Radīts ar mūsdienīgu izskatu, lai iederētos jūsu mājoklī. Jūsu televizoram ir jāizskatās vienlīdz pievilcīgi gan ieslēgtam, gan izslēgtam.
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Atsauksmes
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.